Еще более 20 врачей из стационаров Москвы отправились на помощь жителям ДНР и ЛНР

Медики оказывают помощь жителям новых территорий В командировку на территории ЛНР и ДНР отправилась еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих стационаров Москвы, информирует официальный сайт градоначальника и правительства столицы.
Медики оказывают помощь жителям новых территорий В командировку на территории ЛНР и ДНР отправилась еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих стационаров Москвы, информирует официальный сайт градоначальника и правительства столицы.
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