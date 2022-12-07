Капотнинский меридиан

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Еще более 20 врачей из стационаров Москвы отправились на помощь жителям ДНР и ЛНР

Еще более 20 врачей из стационаров Москвы отправились на помощь жителям ДНР и ЛНР

Медики оказывают помощь жителям новых территорий В командировку на территории ЛНР и ДНР отправилась еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих стационаров Москвы, информирует официальный сайт градоначальника и правительства столицы.

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