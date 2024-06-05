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Газета.ру

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Депутат Немкин: мошенники научились создавать дипфейки с представителями банков

Депутат Немкин: мошенники научились создавать дипфейки с представителями банков

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике Антон Немкин заявил, что мошенники научились создавать видео или аудио, имитирующие образ и голос представителя банка, для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам.

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