Депутат Немкин: мошенники научились создавать дипфейки с представителями банков

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике Антон Немкин заявил, что мошенники научились создавать видео или аудио, имитирующие образ и голос представителя банка, для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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