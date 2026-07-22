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Царьград

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Sun: Шакира возглавила мировые чарты с гимном ЧМ-2026

Sun: Шакира возглавила мировые чарты с гимном ЧМ-2026

Известная певица Шакира установила рекорд своим гимном ЧМ-2026 Dai Dai, возглавив топ-чарты Spotify, Apple Music и YouTube.

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