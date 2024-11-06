В Казахстане установлен рекорд по перевозкам продуктов перемола за последние пять лет

Астана, 5 ноября /Синьхуа/ -- В Казахстане за первые 10 месяцев текущего года объем перевозок продуктов перемола зерновых культур превысил годовые показатели за последние пять лет и составил 2,9 млн тонн с ростом на 11 проц.
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