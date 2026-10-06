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Воронежские новости

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Картель на 650 млн рублей выявили у поставщиков хлеба для школ и больниц Воронежской области

Картель на 650 млн рублей выявили у поставщиков хлеба для школ и больниц Воронежской области

ФАС выявила признаки картельного сговора между двумя поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий. Речь идет о закупках для школ, детских садов, медицинских и социальных учреждений Воронежской области на сумму более 650 млн рублей.

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