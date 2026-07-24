Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Рафик в России кайфовал, даже стал звездой интернета. А потом на него подписались сотрудники госбезопасности. Вот что вышло

Рафик в России кайфовал, даже стал звездой интернета. А потом на него подписались сотрудники госбезопасности. Вот что вышло

Русский наблюдатель Рафик из Карабаха наслаждался жизнью в России и даже стал интернет-звездой.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Всех понаехавших, кроме славян на годик на сво копать окопы, блиндажи и тому подобные нужные вещи строить.
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1 м.
Наталия
Хохлы тоже славяне....
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1 м.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Значит свой родной Карабах защищать он отказался, а лить грязь на наших участников СВО это пожалуйста? Какая гнусь....
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1 м.