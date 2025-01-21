Трамп подписал десятки указов за 47 минут в свой первый день в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в течение первого дня своего нахождения в Белом доме подписал в Овальном кабинете в присутствии журналистов несколько десятков документов, на что у него ушло чуть более 47 минут.
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