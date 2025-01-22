Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Этого еврея надо показательно расстрелять! Но этого к сожалению не случиться...ФСБ предотвратила...
  • Василий Васильев
    Путин обо всем этом прекрасно знает. Иначе и быть не может, если учесть его КГБ-шное прошлое. Но сделать с чиновникам..."Мерзость. Терпи ...
  • Ильдус Мамлеев
    Так эти товары больше США нужны, а мы их можем просто начать складировать до той поры пока пиндосы сами это не осозна..."Эффектно, но глу...

Речь про сутки уже не идёт: Трамп дал первое поручение по Украине – WSJ

Речь про сутки уже не идёт: Трамп дал первое поручение по Украине – WSJ

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх