Строитель из Буинского района помогает бойцам СВО и восстанавливает Мариуполь

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой Уроженец села Кошки-Шемякино Буинского района Валерий Михайлов, который сегодня живет и работает в Ульяновской области, с первых дней специальной военной операции оказывает помощь военнослужащим и участвует в восстановлении новых регионов России.
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