Строитель из Буинского района помогает бойцам СВО и восстанавливает Мариуполь

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой Уроженец села Кошки-Шемякино Буинского района Валерий Михайлов, который сегодня живет и работает в Ульяновской области, с первых дней специальной военной операции оказывает помощь военнослужащим и участвует в восстановлении новых регионов России.