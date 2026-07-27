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Татар-информ

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Строитель из Буинского района помогает бойцам СВО и восстанавливает Мариуполь

Строитель из Буинского района помогает бойцам СВО и восстанавливает Мариуполь

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой Уроженец села Кошки-Шемякино Буинского района Валерий Михайлов, который сегодня живет и работает в Ульяновской области, с первых дней специальной военной операции оказывает помощь военнослужащим и участвует в восстановлении новых регионов России.

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