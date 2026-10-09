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ИА Регнум

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Предельный возраст службы для женщин-военных в России могут увеличить до 50 лет

Предельный возраст службы для женщин-военных в России могут увеличить до 50 лет

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 50 лет предельного возраста пребывания женщин на военной службе.

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