Hudson Institute* (США): Для спасения Тайваня Трамп должен поставить под контроль маршруты логистики КНР

Чтобы удержать КНР от вторжения на Тайвань, нужно не только наращивать вооружение в Тайваньском проливе, но и определить точки давления, которые связаны с нервной системой Пекина, пишет сотрудник Hudson Institute* (нежелателен в РФ) Кен Мориясу.