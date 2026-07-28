Hudson Institute* (США): Для спасения Тайваня Трамп должен поставить под контроль маршруты логистики КНР

Чтобы удержать КНР от вторжения на Тайвань, нужно не только наращивать вооружение в Тайваньском проливе, но и определить точки давления, которые связаны с нервной системой Пекина, пишет сотрудник Hudson Institute* (нежелателен в РФ) Кен Мориясу.
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