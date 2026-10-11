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Журнал «Профиль»

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Cоздать "аварийный тормоз" для ИИ призвал глава Microsoft

Cоздать "аварийный тормоз" для ИИ призвал глава Microsoft

Сатья Наделла заявил о необходимости изолировать ИИ-модели и предусмотреть механизмы их принудительной остановки.

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