Вырожденцы ВОЗ и ООН празднуют день безопасного аборта 28 сентября Всемирная организация здравоохранения отмечает Международный день безопасного аборта – то есть «безопасного» убийства детей в утробе матери.
Вырожденцы ВОЗ и ООН празднуют день безопасного аборта
Комментарии
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GISMbICH
Интервью Билла Гейтса с Биллом Мойерсом в 2003 году, в котором он объясняет, что его отец был главой Planned Parenthood, (https://t.me/Skuratoff_2_0/11140) организации, стоящей за миллионами абортов. Это имеет смысл, учитывая, что Гейтс хочет обезлюдить Землю. 👀Кстати Маргрет Сангер, сооснователь Planned Parenthood, в телевизионном интервью в 1957 году ответила (https://t.me/Skuratoff_2_0/7713)на вопрос, верит ли она во что-то вроде греха: "Я считаю, что самый большой грех в мире-это родить детей.". Плоды недалеко падают от дерева. https://t.me/Skuratoff_2_0/28422
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1 д.
GISMbICH
👁 (https://t.me/St_Yob_Chat/329084)Запад—варвары. Только варвары могут сказать, что сердцебиение плода в утробе матери не есть сердцебиение, а значит плод не есть человек. • NIH финансирует Университет Питтсбурга для проведения экспериментов над недоношенными детьми, предоставленными Planned Parenthood, организация, о которой Канье Уэст сказал "Мы все еще переживаем Холокост— это называется "планируемое родительство"(Planned Parenthood", чей директор утверждает (https://t.me/Skuratoff_2_0/19967), что дети являются «сексуальными существами» с рождения, одновременно пропагандируя при этом «полезную» порнографию. Еще в 1969 году Planned Parenthood (Планируемое Родительство), сооснователем (https://t.me/Skuratoff_2_0/11140) чего был отец педофила Гейтса (https://t.me/Skuratoff_2_0/5086) вместе с ведьмой Маргрет Сангер, (https://t.me/Skuratoff_2_0/7713) чьему рту принадлежит фраза "Я считаю, что самый большой грех в мире-это родить детей", выпустила (https://t.me/Skuratoff_2_0/18744)памятку, рекомендующую стратегии контроля численности населения. Они вообще дошли до того, что кандидат в губернаторы Джорджии от демократов Стейси Абрамс назвала (https://t.me/Skuratoff_2_0/17605) предродовое сердцебиение фальшивыми звуками, “изготовленными” патриархатом: "“Нет такого понятия, как сердцебиение в шесть недель. Это искусственный звук, призванный убедить людей в том, что мужчины имеют право контролировать женское тело". А все это ради права убивать детей, ради абортов. После этой речи организация "Планируемое родительство" обновила свое описание сердцебиения будущего ребенка, чтобы поддержать теорию о том, что пульсация развивающегося сердца младенца, перекачивающего кровь, измеряемая технологией, на самом деле не является сердцебиением.🤦🏻♂️😡 • Университет Питта отправляет откаты и медицинские ресурсы обратно в PP • Университет Питта предоставляет органы/части тела для проектов NIH. • органы, взятые у живых 5-месячных недоношенных детей https://t.me/Skuratoff_2_0/28238
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1 д.
G
GISMbICH
Мало нам было легализации педерастии, выведенной ВОЗ из реестра болезней и начала работы ВОЗ по выведению из этого списка педофилии, в четверг Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые руководящие принципы уже по абортам. Теперь эта организация, управляемая КПК и Гейтсем призывает страны легализовать аборты без ограничений и поощрять опасные ”телемедицинские" аборты". Это связано с патентом на искусственную матку, концептуальный инкубатор, чтобы можно было выращивать детей как домашнюю скотину или, если точнее, растения, в домашних условиях. Все это, Друзья, имеет своей целью разрушение нынешней семейной модели, депопуляцией и программой трансгуманизма. Теперь руководящие принципы ВОЗ настолько черны, экстремальны (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349316/9789240039483-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y), социопатичны и насколько далеко лежат в области чистого зла, насколько это только возможно. ВОЗ призывает страны к отсутствию каких-либо ограничений на аборты по срокам беременности, к отмене требований о том, чтобы аборты делали только врачи, чтобы их можно было делать без согласия родителей для несовершеннолетних, без периодов ожидания, включая аборты "сделай сам". И эта организация заботится о здоровье? И туда Россия платит взносы из денег российских налогоплательщиков? Налогоплательщиков, которые фактически принимают во всем этом самое прямое участие и, следовательно, наша страна несет всю полноту ответственности за эти дьявольские нововведения. Посмотрим, как наши власти проглотят это Преступление Против Человечности и выведение педофилии из отклонений, что тоже является Преступлением Против Человечности.❗️ https://t.me/Skuratoff_2_0/27877
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