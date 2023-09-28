GISMbICH Интервью Билла Гейтса с Биллом Мойерсом в 2003 году, в котором он объясняет, что его отец был главой Planned Parenthood, (https://t.me/Skuratoff_2_0/11140) организации, стоящей за миллионами абортов. Это имеет смысл, учитывая, что Гейтс хочет обезлюдить Землю. 👀Кстати Маргрет Сангер, сооснователь Planned Parenthood, в телевизионном интервью в 1957 году ответила (https://t.me/Skuratoff_2_0/7713)на вопрос, верит ли она во что-то вроде греха: "Я считаю, что самый большой грех в мире-это родить детей.". Плоды недалеко падают от дерева. https://t.me/Skuratoff_2_0/28422 👁Стёб [о скрытом] Telegram

GISMbICH 👁 (https://t.me/St_Yob_Chat/329084)Запад—варвары. Только варвары могут сказать, что сердцебиение плода в утробе матери не есть сердцебиение, а значит плод не есть человек. • NIH финансирует Университет Питтсбурга для проведения экспериментов над недоношенными детьми, предоставленными Planned Parenthood, организация, о которой Канье Уэст сказал "Мы все еще переживаем Холокост— это называется "планируемое родительство"(Planned Parenthood", чей директор утверждает (https://t.me/Skuratoff_2_0/19967), что дети являются «сексуальными существами» с рождения, одновременно пропагандируя при этом «полезную» порнографию. Еще в 1969 году Planned Parenthood (Планируемое Родительство), сооснователем (https://t.me/Skuratoff_2_0/11140) чего был отец педофила Гейтса (https://t.me/Skuratoff_2_0/5086) вместе с ведьмой Маргрет Сангер, (https://t.me/Skuratoff_2_0/7713) чьему рту принадлежит фраза "Я считаю, что самый большой грех в мире-это родить детей", выпустила (https://t.me/Skuratoff_2_0/18744)памятку, рекомендующую стратегии контроля численности населения. Они вообще дошли до того, что кандидат в губернаторы Джорджии от демократов Стейси Абрамс назвала (https://t.me/Skuratoff_2_0/17605) предродовое сердцебиение фальшивыми звуками, “изготовленными” патриархатом: "“Нет такого понятия, как сердцебиение в шесть недель. Это искусственный звук, призванный убедить людей в том, что мужчины имеют право контролировать женское тело". А все это ради права убивать детей, ради абортов. После этой речи организация "Планируемое родительство" обновила свое описание сердцебиения будущего ребенка, чтобы поддержать теорию о том, что пульсация развивающегося сердца младенца, перекачивающего кровь, измеряемая технологией, на самом деле не является сердцебиением.🤦🏻‍♂️😡 • Университет Питта отправляет откаты и медицинские ресурсы обратно в PP • Университет Питта предоставляет органы/части тела для проектов NIH. • органы, взятые у живых 5-месячных недоношенных детей https://t.me/Skuratoff_2_0/28238 👁Стёб [о скрытом] Telegram