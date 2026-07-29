Армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе, построенные с помощью 3D-печати Военнослужащим армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе (Эль-Пасо, штат Техас), .
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Армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе, построенные с помощью 3D-печати Военнослужащим армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе (Эль-Пасо, штат Техас), .
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