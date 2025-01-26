«Русских нужно вывести на правильную дорогу» Станислав Хлебовский. Ассамблея при Петре I От бритья бород до одежды Вернувшись из заграницы в августе 1698 года, на первом же пиру русский царь Петр I обрезал ножницами длинные бороды нескольким поздравлявшим его боярам.