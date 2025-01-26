Славянская докт...
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Славянская доктрина

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«Русских нужно вывести на правильную дорогу»

«Русских нужно вывести на правильную дорогу»

«Русских нужно вывести на правильную дорогу» Станислав Хлебовский. Ассамблея при Петре I От бритья бород до одежды Вернувшись из заграницы в августе 1698 года, на первом же пиру русский царь Петр I обрезал ножницами длинные бороды нескольким поздравлявшим его боярам.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Построить единую Европу от Лиссабона до Владивостока.&quot;-мысль неплохая, только надо, чтоб Лиссабон стал российским курортом.
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