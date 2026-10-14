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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каждое десятое пополнение баланса букмекера происходит с помощью Кошелька ЦУПИС

В ЕЦУПИС сообщили о росте популярности собственных платежных инструментов. С начала 2026 года количество пополнений через Кошелек или цифровую карту выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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