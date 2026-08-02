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Нижегородская правда

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Психолог Кульгавчук объяснил, что стоит за модой на увеличенные губы и грудь

Психолог Кульгавчук объяснил, что стоит за модой на увеличенные губы и грудь

Принято считать, что обладательницы внушительного бюста и пухлых губ вызывают у мужчин восхищение. Поэтому-то многие представительницы слабого пола и норовят обзавестись пусть и искусственными, но зато объёмными частями тела.

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