Психолог Кульгавчук объяснил, что стоит за модой на увеличенные губы и грудь

Принято считать, что обладательницы внушительного бюста и пухлых губ вызывают у мужчин восхищение. Поэтому-то многие представительницы слабого пола и норовят обзавестись пусть и искусственными, но зато объёмными частями тела.
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