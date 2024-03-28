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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Н Б
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Запущен проект «Социальная помощь в больницах» В столице реализуется нескольких важных проектов социальной поддержки населения, о которых Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале сегодня, 28 марта.

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