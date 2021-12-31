Почему новогодние «Огоньки» так постарели?

«Голубые огоньки» в последние годы всё чаще становятся объектами критики. Что с ними не так? Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель «АиФ»: — Года 4 назад композитор и продюсер Максим Фадеев с яростью обрушился на новогодние «телеогоньки».