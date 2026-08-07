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Живая Кубань

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Навечно погребена на ледяной вершине. Тело альпинистки Натальи Наговицыной уже год находится на пике Победы. Спасательная операция прекращена

Навечно погребена на ледяной вершине. Тело альпинистки Натальи Наговицыной уже год находится на пике Победы. Спасательная операция прекращена

Навечно погребена на ледяной вершине. Тело альпинистки Натальи Наговицыной уже год находится на пике Победы.

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