В связи с перекрытием движения по Севастопольскому шоссе в районе остановки «Развилка», движение маршрута №1 осуществляется по улице Братьев Говыриных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GC Крымскую столицу ...
- Крымчанин проведё...
- «Обещали 100 тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым