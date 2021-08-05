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В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное закрытие всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2021»

В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное закрытие всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2021»

В рамках мероприятия прошел концерт – перед участниками соревнований выступили творческие коллективы республики и военный оркестр ЮВО.

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