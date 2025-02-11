США могут приостановить помощь Иордании и Египту, если они не согласятся принять у себя палестинцев из сектора Газа.
Трамп обратился с угрозой к двум странам Ближнего Востока
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Вряд ли у него это получится
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20 час.
Галина Чужая
Ведёт себя как хозяин Мира... Один его вид сразу вызывает ощущение что на морде лица написано - Место! Место, я сказал!! Иначе законопачу в будку там и сдохнешь😡😡
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20 час.
Светлана Петрова
Интересно, как отреагируют эти страны? Откажутся от помощи?
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18 час.
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