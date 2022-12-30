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Мишуров о матче с «Салаватом»: «Дергачев говорит после 1-го периода: «Мишур, готовься к буллитам, чувствую, будут». В глубине души поверил ему»

Андрей Мишуров рассказал о победе в буллитной серии над «Салаватом Юлаевым». «Авангард» обыграл уфимский клуб (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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