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Жители Амурской области потребовали госпитализировать своих соседей с открытой формой туберкулеза

Жители Амурской области потребовали госпитализировать своих соседей с открытой формой туберкулеза

Жители Бурейского округа Амурской области обратились в прокуратуру с заявлением о необходимости принудительной госпитализации одного из своих соседей, который страдает от открытой формы туберкулеза и не обращается к врачам за помощью.

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