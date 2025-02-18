Проблему с выдачей лечебного питания пациентам выявили в 12 регионах

Пациентам с синдромом короткой кишки с конца 2024-го — начала 2025 года своевременно не выдают жизненно необходимое им лечебное питание и медицинские изделия к нему, рассказала «Известиям» генеральный директор пациентской организации «Ветер надежд» Евгения Биркая.