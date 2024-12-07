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Как выбрать мультиварку: 10 опций, на которые стоит обратить внимание

Как выбрать мультиварку: 10 опций, на которые стоит обратить внимание

Мультиварка — многофункциональное кухонное устройство, в котором можно приготовить практически все. Объясняем, что это за гаджет и как выбрать подходящую модель Прообразом современных мультиварок можно считать первые электрические рисоварки и медленноварки.

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