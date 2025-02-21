Бывшая мужа Кети Топурия высказалась о дочери, которую отец бросил умирать: “Ты навсегда в моей памяти”

Певица Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов связали себя узами брака несколько лет назад. Их семейная жизнь была отмечена как радостными моментами, так и печальными воспоминаниями о прошлом Льва, которое включает в себя утрату его старшей дочери.
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