Гаагский суд обязал Индию приостановить стройку ГЭС в Кашмире

Постоянная палата третейского суда в Гааге потребовала от Индии приостановить работы на ГЭС "Ратле" в Джамму и Кашмире, что вызвало протест Нью-Дели.
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