Василий Апасов: Как стать депутатом и нагрести миллионы: простые секреты успешного обогащения

Там очередному нардепу предъявили за незаконное обогащение. Пишут, что по подозрениям НАБУ, нардеп от «Слуг» Клочко и его мама внезапно начали богатеть с его появлением в Верховной Раде, да и заработки не сходятся с тратами на 11 млн грн.