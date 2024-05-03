Василий Апасов: Как стать депутатом и нагрести миллионы: простые секреты успешного обогащения

Там очередному нардепу предъявили за незаконное обогащение. Пишут, что по подозрениям НАБУ, нардеп от «Слуг» Клочко и его мама внезапно начали богатеть с его появлением в Верховной Раде, да и заработки не сходятся с тратами на 11 млн грн.
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