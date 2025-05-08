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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о претензиях Криса Финча к судьям: «У меня свои жалобы. Лига установила стандарты жесткости в плей-офф, на площадке творится безумие »

«Миннесота» отправила в офис лиги ролики с предполагаемыми нарушениями на Руди Гобере. Главный тренер считает, что «Уорриорз» «много фолят, держат, толкают, пихают и хватают Руди».

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