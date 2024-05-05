«Народный фронт» доставил бойцам ВС РФ пасхальные куличи

В честь главного православного праздника, Светлой Пасхи, сотрудники «Народного фронта» привезли военнослужащим 110-й бригады первого Донецкого армейского корпуса ВС РФ пасхальные куличи, приготовленные в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре.
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