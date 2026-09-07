Латвия планирует ввести пошлину в 300% на российское зерно

Латвия планирует установить пошлину в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии, а также операции по их обработке.
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