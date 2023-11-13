В подразделении АТЭС признали ущерб росту экономик от санкций против РФ

Глава аналитического подразделения Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Карлос Курияма признал, что санкции в отношении Российской Федерации и Китайской Народной Республики препятствуют росту экономик.
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