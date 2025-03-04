Власти Ирана не готовы унижаться подобно Украине

Политика США, направленная на осуществление «максимального давления», создала сложности для Тегерана, однако иранцы не желают переживать унижение, подобное тому, которое испытала Украина в процессе переговоров с Вашингтоном 1 марта.
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