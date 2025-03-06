В астраханских синих автобусах появился новый музыкальный тренд

Пассажиры все чаще начали встречать в салонах Волгабасов музыкантов. Астраханцы делятся в социальных сетях непривычными видео, как в новых синих автобусах местные музыканты-любители дают импровизированные представления.
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