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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин о «Спартаке»: «Сезон можно считать провальным, хотя перед весной они были одними из претендентов на чемпионство»

Масалитин о «Спартаке»: «Сезон можно считать провальным, хотя перед весной они были одними из претендентов на чемпионство»

За 2 тура до финиша красно-белые занимают в Мир РПЛ 5-е место. В четверг «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Фонбет Кубка России в Пути регионов.

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