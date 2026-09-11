Писатель Илья Кочергин: «Хорошо помолчать рядом с Пришвиным»

Илья Кочергин — один из самых самобытных голосов в современной прозе. Внук сталинского наркома, выросший в Доме на Набережной и сбежавший из столицы ради работы лесником и жизни в глуши, делает своим героем человека, который заново осваивает пространства.
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