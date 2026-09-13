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Мировое обозрение

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Выведенные для непрерывного бега мыши прожили столько же и оставили столько же потомства, сколько обычные

Выведенные для непрерывного бега мыши прожили столько же и оставили столько же потомства, сколько обычные

Тридцать лет, 97 поколений и почти сотня пар грызунов — таков масштаб эксперимента, который поставил под сомнение один из фундаментальных постулатов эволюционной биологии.

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