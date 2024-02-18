Путин назвал ситуацию с Украиной вопросом жизни и смерти для России AlexCoderПутин назвал ситуацию с Украиной вопросом жизни и смерти для России AlexCoder Президент объяснил важность исторической части беседы Владимир Путин утверждает, что ситуация на Украине является для России вопросом жизни и смерти, поэтому западной публике при просмотре его интервью с Такером Карлсоном было важно донести этот посыл.