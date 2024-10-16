Благовар «крякнул» Хабировыми: селекционный центр прибрали к рукам

Некогда советское предприятие племптицезавод «Благоварский» кочевало по частным рукам пока в 2024 году не приземлилось у Дианы Кадыровой, связанной с Мариной Бабоян - родной сестрой Каринэ Хабировой, что приходится главе Башкирии супругой.
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