Благовар «крякнул» Хабировыми: селекционный центр прибрали к рукам

Некогда советское предприятие племптицезавод «Благоварский» кочевало по частным рукам пока в 2024 году не приземлилось у Дианы Кадыровой, связанной с Мариной Бабоян - родной сестрой Каринэ Хабировой, что приходится главе Башкирии супругой.