Покусился на святое: родительницу оштрафовали за разбитую ребенком домбру

В Актау оштрафовали мать ребенка, который разбил домбру, сообщили в городском управлении полиции. В соцсети распространилось видео, на котором несовершеннолетний разбил в общественном месте национальный инструмент - домбру.
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