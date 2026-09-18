Захарова: РФ потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon

Москва перешла от дипломатических сигналов к прямым требованиям. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона настаивает на выводе с японской территории американских ракетных комплексов Typhon.
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