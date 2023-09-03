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"Терпеть ее не мог": Пригожин выдал правду о начале отношений с Валерией

"Терпеть ее не мог": Пригожин выдал правду о начале отношений с Валерией

Звездный продюсер Иосиф Пригожин признался, что первое время не слишком сильно признавал талант супруги – стоило только услышать ее голос, шоумен сразу же переключался на другую радиостанцию – признался даже, что будущую супругу "терпеть не мог".

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