Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    и собаки участие принимали!В ЯНАО полицейски...
  • Степан Капуста
    Давно пора принять в практику наказания за нанесенный ущерб различным физ. и юр. лицам компенсацию в полном размере н...Тракторист не усп...
  • Ивановна
    Молодцы ребята так надо тренироваться воевать грамотноРоссийская команд...

В Новосибирской области супружеской паре из ЛНР вручили свидетельство о предоставлении временного убежища

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации гражданам, прибывшим из Луганской Народной Республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх