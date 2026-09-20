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Татар-информ

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Кондратьев: Голосование в Татарстане проходит штатно и без эксцессов

Кондратьев: Голосование в Татарстане проходит штатно и без эксцессов

Скриншот трансляции ТНВ Голосование в Татарстане проходит в штатном режиме, на избирательных участках сохраняется доброжелательная атмосфера.

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