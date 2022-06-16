Украинский визит Драги, Шольца и Макрона: уступки территорий Москве ради мира в Европе - фото

Официально поездку Марио Драги, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца в Незалежную никто не анонсировал. Однако утром в четверг итальянский телеканал RaiNews 24 сообщил, что лидеры трех европейских государств уже на Украине и планируют посетить Киев.