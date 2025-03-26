Румыния: как «кондуктора» заменил «король-комсомолец», — а потом ушел и сам ﻿

Camerton.webСетевой литературно-исторический КАМЕРТОН существует с 2009 года История выхода Румынии из войны на стороне Третьего Рейха порой напоминает то ли «театр абсурда», то ли до сих пор нераскрытую тайну.
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