Свыше 6 тысяч заявок подано в программу "Время героев"

Всего за три с небольшим часа работы официального сайта специальной кадровой программы "Время героев", запущенной для ветеранов и участников специальной военной операции, поступило 6149 заявок от желающих принять в ней участие .
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