Месси продлил проклятие Англии: выиграет ли Аргентина второй финал ЧМ подряд

Во втором полуфинальном матче по воле сетки турнира предстояло встретиться Англии и Аргентине. Кто давно следит за футболом, знает, что это одно из самых принципиальных сражений в истории чемпионатов мира.
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